المقاومة الإسلامية تفجّر عبوات ناسفة بقوة ‏تابعة للواء غولاني والاحتلال يعترف بإصابة 4 جنود – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2024 - 15:32

المقاومة الإسلامية تفجّر عبوات ناسفة بقوة ‏تابعة للواء غولاني والاحتلال يعترف بإصابة 4 جنود

منذ 2 ساعة 15 April، 2024
المقاومة الإسلامية
لبنان

بعد متابعة ‏دقيقة وتوقع لتحركات قوات العدو زرع مجاهدو المقاومة الإسلامية عددا من العبوات الناسفة في ‏منطقة تل إسماعيل المتاخم للحدود مع فلسطين المحتلة داخل الأراضي اللبنانية وعند تجاوز قوة ‏تابعة للواء غولاني الحدود ووصولهم الى موقع العبوات تم تفجيرها بهم مما أدى الى وقوع أفرادها ‏بين قتيل وجريح. ‏

وجاء في البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏  
 
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم
 
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وبعد متابعة ‏دقيقة وتوقع لتحركات قوات العدو زرع مجاهدو المقاومة الإسلامية عددا من العبوات الناسفة في ‏منطقة تل إسماعيل المتاخم للحدود مع فلسطين المحتلة داخل الأراضي اللبنانية وعند تجاوز قوة ‏تابعة للواء غولاني الحدود ووصولهم الى موقع العبوات تم تفجيرها بهم مما أدى الى وقوع أفرادها ‏بين قتيل وجريح. ‏
 
‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الاثنين 15-04-2024 م
‏06 شوال 1445 هـ

تل اسماعيل

المصدر: المقاومة الإسلامية في لبنان - الإعلام الحربي

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