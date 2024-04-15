المقاومة الإسلامية فجرت عبوات ناسفة بقوة للواء غولاني في منطقة تل إسماعيل المتاخمة للحدود وأوقعت فيهم قتلى وجرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2024 - 13:36

المقاومة الإسلامية فجرت عبوات ناسفة بقوة للواء غولاني في منطقة تل إسماعيل المتاخمة للحدود وأوقعت فيهم قتلى وجرحى

منذ 25 mins 15 April، 2024
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