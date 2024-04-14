اسناداً لأهل غزة ومقاومتها… المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف المواقع الإسرائيلية نفح ويردن وكيلع في الجولان السوري المحتل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2024 - 11:10

اسناداً لأهل غزة ومقاومتها… المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف المواقع الإسرائيلية نفح ويردن وكيلع في الجولان السوري المحتل

منذ 1 ساعة 14 April، 2024
المقاومة الإسلامية
لبنان

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مجاهديها المواقع الإسرائيلية نفح ويردن وكيلع في الجولان السوري المحتل بعشرات ‏صواريخ الكاتيوشا، وذلك “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏الغارات الإسرائيلية الليلية التي استهدفت عددًا من القرى والبلدات الآمنة”.

وفي ما يلي نص البيان كاملاً

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏الغارات الإسرائيلية الليلية التي استهدفت عددًا من القرى والبلدات الآمنة وآخرها الخيام وكفركلا ‏ووقوع عدد من الشهداء والجرحى المدنيين، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية فجر يوم الأحد 14-‌‏04-2024 باستهداف المواقع الإسرائيلية نفح ويردن وكيلع في الجولان السوري المحتل بعشرات ‏صواريخ الكاتيوشا.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأحد 14-04-2024 م

‏05 شوال 1445 هـ

 

المصدر: موقع المنار

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