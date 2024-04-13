استولت القوات البحرية الخاصة التابعة للحرس الثوري الإيراني علی سفينة حاويات تحمل اسم “MCS Aries” تديرها شركة مملوكة لرجل أعمال صهیوني يدعى إيال عوفر بالقرب من مضيق هرمز.

والسفينة MSC Aries، التي تم الاستيلاء عليها بالقرب من مضيق هرمز، مملوكة لشركة Zodiac Maritime.

ومن الحقائق الموثقة أن شركة زودياك ماريتايم لها تاريخ في نقل وحدات النخبة الصهيونية عبر المنطقة لتنفيذ اغتيالات في الإمارات وإيران.

شركة Zodiac Maritime مملوكة لعائلة عوفر المليارديرة الصهيونية، وعلى الرغم من تاريخها كواجهة للمخابرات الصهيونية التي تغطيها كل من The Times وMintPress، إلا أنها ظلت شركة مسجلة في بريطانيا.

المصدر: وكالة ارنا