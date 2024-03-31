استشهد الشاب ناجي أبو فريح من مدينة رهط في النقب صباح اليوم الأحد، برصاص جندي إسرائيلي قرب محطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع المحتلة، بزعم تنفيذه عملية طعن. وأصيب صهيونيان، أحدهما ضابط في جيش الاحتلال بجروح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة، وذلك جراء عملية طعن، في محطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع في النقب.

شاهد | مشاهد أخرى من موقع عملية الطعن في بئر السبع pic.twitter.com/YBhOl580c1 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 31, 2024



من جهتها، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت باستهداف منفذ عملية الطعن بمحطة الحافلات المركزية في بئر السبع. وأفادت شرطة العدو باستشهاد منفذ عملية الطعن ونقل مصابين اثنين بجروح طفيفة لمستشفى سوروكا.

الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة

من جهة ثانية، أفادت مصادر إعلامية بأن قوات الاحتلال انسحبت من مخيم بلاطة شرق نابلس بعد حملة مداهمات استمرت لساعات.

وفي التفاصيل، فقد سبق أن أكدت المصادر اقتحام قوات الاحتلال أطراف مخيم بلاطة شرق نابلس شمالي الضفة الغربية، حيث داهمت أحد المنازل فيه بحثاً عن مطلوبين.

واقتحمت قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية بلدات أخرى في الضفة الغربية. وشملت مدينة نابلس والبلدة القديمة فيها، كما اقتحمت قوة معادية محيط جامعة القدس المفتوحة في مدينة قلقيلية.

وفي جنين، استهدف المقاومون قوات الاحتلال برشقات رشاشة عند مدخل بلدة سيلة الحارثية وبلدة اليامون. كما اقتحمت قوات اخرى بلدات سعير ويطا جنوب الخليل، وبلدة مراح رباح في بيت لحم حيث اطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين. وداهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل خلال اقتحامها بلدة الطور شرق القدس المحتلة واعتقلت عددا من الشبان فيها.

وتشهد مدن وبلدات الضفة منذ بدء العدوان على غزة حملات دهم واعتقالات واقتحامات متواصلة، وتزداد وتيرتها خلال الليل.

المصدر: مواقع إخبارية