شهداء وأشلاء وعدد من الإصابات تصل مستشفى شهداء الأقصى بعد قصف الاحتلال منزلاً لعائلة موسى بمخيم المغازي وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2024 - 03:00

شهداء وأشلاء وعدد من الإصابات تصل مستشفى شهداء الأقصى بعد قصف الاحتلال منزلاً لعائلة موسى بمخيم المغازي وسط قطاع غزة

منذ 1 ساعة 29 March، 2024
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