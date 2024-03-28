اعلام العدو: عملت فرق شركة الكهرباء على إعادة توصيل التيار الكهربائي خلال اليوم في كريات شمونه بعد إصابة البنية التحتية للكهرباء بصواريخ حزب الله يوم أمس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2024 - 23:58

اعلام العدو: عملت فرق شركة الكهرباء على إعادة توصيل التيار الكهربائي خلال اليوم في كريات شمونه بعد إصابة البنية التحتية للكهرباء بصواريخ حزب الله يوم أمس

منذ 41 mins 28 March، 2024
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