وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 32.226 والجرحى إلى 74.518 منذ 7 أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2024 - 11:08

وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 32.226 والجرحى إلى 74.518 منذ 7 أكتوبر

منذ 45 mins 24 March، 2024
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