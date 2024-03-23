الكرملين : وزير الطوارئ الروسي أبلغ بوتين عن التدابير المتخذة في عمليات إنقاذ وتقديم كل المساعدة الممكنة لضحايا العمل الإرهابي في “كروكوس” – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2024 - 07:34

الكرملين : وزير الطوارئ الروسي أبلغ بوتين عن التدابير المتخذة في عمليات إنقاذ وتقديم كل المساعدة الممكنة لضحايا العمل الإرهابي في “كروكوس”

منذ 4 ساعة 23 March، 2024
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