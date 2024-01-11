قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر عماد النجار من منزله في بلدة عنبتا شرق طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 11 2024 - 07:18

قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر عماد النجار من منزله في بلدة عنبتا شرق طولكرم

منذ 29 mins 11 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة