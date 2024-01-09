طائرات الاحتلال تنفذ أحزمة نارية جنوب شرق خانيونس بالتزامن مع قصف مدفعي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2024 - 02:36

طائرات الاحتلال تنفذ أحزمة نارية جنوب شرق خانيونس بالتزامن مع قصف مدفعي

منذ 23 mins 9 January، 2024
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