كم ارتفعت الاسعار في لبنان لشهر تشرين الثاني مقارنة بتشرين الاول؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2023 - 15:04

كم ارتفعت الاسعار في لبنان لشهر تشرين الثاني مقارنة بتشرين الاول؟

منذ 35 mins 21 December، 2023
الاحصاء المركزي
لبنان

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الثاني 2023 سجل ارتفاعا وقدره 2,6 % بالنسبة لشهر تشرين الاول 2023، مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر اسعار الاستهلاك عن تشرين الثاني 2023 بلغ 211,9 % بالنسبة لشهر تشرين الثاني من العام 2022.

كما سجل التغير الشهري لمؤشر الاسعار لشهر أيلول على صعيد المحافظات ما يلي:

– ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 2,2 %
– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 2,0 %
– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 5,5 %
– ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 1,9 %
– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 3,4 %
– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 1,1

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