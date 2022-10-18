تضخم اسعار الغذاء.. في اي مرتبة حلّ لبنان؟ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 18 2022 - 17:28

تضخم اسعار الغذاء.. في اي مرتبة حلّ لبنان؟

منذ 2 ساعة 18 October، 2022
ارتفاع الاسعار في لبنان_3
لبنان

كشفَ تقريرٌ صادر عن البنك الدولي حولَ نسبِ التضخمِ العالمي أنّ لبنانَ سجّلَ ثاني أعلى نسبةِ تضخّمٍ في أسعارِ الغذاء حولَ العالم بعدَ زيمبابوي بلغت 198% وهي مقارنة لفترةِ الأشهرِ الثمانيةِ الأولى من العام 2022 مع الفترةِ ذاتها من العام الذي سبق.

وذكرَ التقريرُ انَ ارتفاعَ أسعارِ الموادِ الغذائية يشكلُ أزمةً عالميةً تدفعُ الملايينَ إلى الفقرِ المدقعِ وسوءِ التغذية ، ومن المرجحِ أن يرتفعَ عددُ الأشخاصِ الذين يعانون من انعدامِ الأمنِ الغذائي الحاد إلى 222 مليونَ شخصٍ في 53 دولةً وإقليما.

وقال التقريرُ اِنه وبعدَ بدءِ الحرب في أوكرانيا تعقدت السياساتُ المتعلقةُ بالتجارةِ التي تفرضُها البلدانُ فنفذَ واحدٌ وعشرونَ بلداً الحظرَ على تصديرِ الأغذيةِ والعملَ على تامينِ الاكتفاءِ المحلي منها.

المصدر: المنار

التعليقات

ذات صلة