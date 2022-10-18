تضخم اسعار الغذاء.. في اي مرتبة حلّ لبنان؟

كشفَ تقريرٌ صادر عن البنك الدولي حولَ نسبِ التضخمِ العالمي أنّ لبنانَ سجّلَ ثاني أعلى نسبةِ تضخّمٍ في أسعارِ الغذاء حولَ العالم بعدَ زيمبابوي بلغت 198% وهي مقارنة لفترةِ الأشهرِ الثمانيةِ الأولى من العام 2022 مع الفترةِ ذاتها من العام الذي سبق.

وذكرَ التقريرُ انَ ارتفاعَ أسعارِ الموادِ الغذائية يشكلُ أزمةً عالميةً تدفعُ الملايينَ إلى الفقرِ المدقعِ وسوءِ التغذية ، ومن المرجحِ أن يرتفعَ عددُ الأشخاصِ الذين يعانون من انعدامِ الأمنِ الغذائي الحاد إلى 222 مليونَ شخصٍ في 53 دولةً وإقليما.

وقال التقريرُ اِنه وبعدَ بدءِ الحرب في أوكرانيا تعقدت السياساتُ المتعلقةُ بالتجارةِ التي تفرضُها البلدانُ فنفذَ واحدٌ وعشرونَ بلداً الحظرَ على تصديرِ الأغذيةِ والعملَ على تامينِ الاكتفاءِ المحلي منها.

المصدر: المنار