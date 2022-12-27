لبنان| القدرة الشرائية نحو تدهور متزايد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 27 2022 - 00:08

لبنان| القدرة الشرائية نحو تدهور متزايد

منذ 3 ساعة 26 December، 2022
لبنان

القدرةُ الشرائيةُ تشهدُ تدهوراً متزايداً، وتوقعاتٌ بأن يتفاقمَ الوضعُ في العامِ القادم.

التعليقات

ذات صلة