لبنان| القدرة الشرائية نحو تدهور متزايد – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2022 - 00:08
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عائلة الشهيد الفلسطيني ناصر أبو حميد تدعو للمشاركة الواسعة في مسيرة نحو حاجز قلنديا الثلاثاء للمطالبة بتسليم جثمان نجلها
إعلام الأسرى: محكمة الاحتلال العسكرية تحكم على الأسيرين أحمد الفصيح ومحمد السيلاوي بالسجن الفعلي لمده 14 شهرا
الاحتلال يؤجل محاكمة الشابين أنس الصياد وغنام أبو غنام حتى يوم الأربعاء المقبل
قوات الاحتلال الصهيوني تحتجز شابين في شارع حوارة الرئيسي جنوب نابلس
يديعوت أحرنوت العبرية: 14 جنديا إسرائيليا أقدموا على الانتحار خلال 2022 وهو المعدل الأعلى في حالات الانتحار منذ 5 سنوات
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام قمة رابطة الدول المستقلة: نعمل على تعزيز التعاون بين بلدان رابطة الدول المستقلة
بوتين: نتوقع ارتفاع حجم التبادل التجاري بين رابطة الدول إلى 100 مليار دولار خلال العام المقبل
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الغرب سيواجه قريباً ضعفاً في قدرته على التحكم بالاقتصاد العالمي
الأمن الوطني الروسي: تصفية 4 أوكرانيين حاولوا التوغل إلى منطقة بريانسك الحدودية
الدفاع البيلاروسية: انتهاء التدريب على أنظمة صواريخ إسكندر والدفاع الجوي إس-400 وهي جاهزة لأداء مهامها
وزير خارجية أوكرانيا: جميع الحروب تنتهي بالدبلوماسية وتكون نتاجا لتطورات الميدان والحوار على طاولة المفاوضات
وزير خارجية أوكرانيا: نهدف لعقد قمة سلام بحلول نهاية شباط المقبل ونفضل أن تكون في الأمم المتحدة
مجلس الأمن القومي الأمريكي: نشعر بقلق إزاء النشاط العسكري الصيني الاستفزازي قرب تايوان
وكالة يونهاب للأنباء: كوريا الجنوبية ترد بالمثل على كوريا الشمالية وترسل مسيرات إلى بيونغ يانغ
الخارجية التركية: استدعاء السفير الفرنسي لدى أنقرة لإبلاغه بالانزعاج من دعاية منظمات إرهابية في فرنسا ضد تركيا
سلطات نيويورك: وفاة 25 شخصا في منطقة بوفالو غربي الولاية بسبب موجة البرد القارس
اليابان: مصرع 17 شخصاً جراء تساقط الثلوج خلال الأيام الماضية
الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل: بدأنا مشاورات مع منظمات وقوى المجتمع المدني لإنقاذ البلاد من الوضع الراهن
لبنان| القدرة الشرائية نحو تدهور متزايد
منذ 3 ساعة
26 December، 2022
لبنان
القدرةُ الشرائيةُ تشهدُ تدهوراً متزايداً، وتوقعاتٌ بأن يتفاقمَ الوضعُ في العامِ القادم.
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القدرة الشرائية
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