اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة تل الزعتر في جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2023 - 07:38

اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة تل الزعتر في جباليا شمال قطاع غزة

منذ 3 ساعة 19 December، 2023
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