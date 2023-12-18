الاحتلال يعترف بمقتل 4 من جنوده في معارك غزة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين بمقتل 4 من جنوده الليلة الماضية في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه وفق الاعترافات الرسمية منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 132.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن متحدث باسم الجيش إعلانه مقتل 4 جنود إضافيين خلال معارك جنوبي القطاع، وإصابة جندي خامس في تلك المعارك، دون مزيد من التفاصيل.

الإعلام العبري ذكر ان”الضباط والجنود القتلى يعملون في وحدات “دودفان” و”يهلوم”.

وتؤكد مصادر المقاومة أن” الاحتلال يخفي خسائره ويفصح عن جزء يسير منها، ضمن سياسة متعمدة، وهو أمر أكدت تسريبات إسرائيلية أيضًا”.

وبذلك ارتفع العدد الإجمالي لخسائر جيش الاحتلال منذ عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 458 قتيلا بين جندي وضابط، بحسب آخر حصيلة رسمية أعلنها.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في عدد من بياناته الدورية إن”ما يعلن عنه جيش الاحتلال رسميا من أعداد القتلى والإصابات “غير حقيقي” وأن الأعداد أكبر بكثير”.

وتصاعدت خسائر جيش الاحتلال خلال الأيام الماضية مع اشتداد المعارك مع المقاومة الفلسطينية في جنوب قطاع غزة، خاصة في خان يونس.

وأعلنت المقاومة عن سلسلة من العمليات والاستهدافات التي طالت دبابات الاحتلال ومركباته وتجمعات لجنوده، مما أسفر عن عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفه.

وأقر جيش الاحتلال أمس الأحد بمقتل ضابط وجنديين وإصابة 9 -منهم ضابطان و3 جنود- في معارك جنوبي قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما يستمر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 73 يوما، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 19 ألف مواطن فلسطيني، وإصابة أكثر من 52 ألف آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية، إلى جانب دمار هائل بالمباني السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.

المصدر: مواقع