إعلام العدو : سقوط عدة صواريخ أُطلقت من لبنان على “يعرا” بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 09:48

إعلام العدو : سقوط عدة صواريخ أُطلقت من لبنان على “يعرا” بالجليل الغربي

منذ 17 mins 18 December، 2023
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