“جبهة العمل” استنكرت التدنيس الصهيوني لمسجد بجنين: للتصدي لمؤامرات العدو

اعتبرت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان في بيان لها الجمعة أن “اقتحام جنود الاحتلال الإسرائيلي مسجدا في جنين أثناء أذان الظهر وتدنيسه، هو أمرٌ خطير جدا وتجاوز للخطوط الحمر”، وتابعت “هذا دليل واضح على أن الاحتلال وبعكس كل تصريحاته يخوض حربا دينية، ما يعني استفزازا لنحو ملياري مسلم في العالم الذين يتجاهلهم هذا العدو الحاقد”.

واكدت الجبهة على “ضرورة فهم خلفية عدوانه الهمجي الدموي على قطاع غزّة والضفة الغربية وضرورة الإعداد والاستعداد التام لمواجهته والتصدي لمؤامراته وعدم اعتبار هذه الحادثة الشنيعة إفرادية”، وتابعت انه “كفى تضليلا وتزييفا وتعمية لواقع الحرب العدوانية الشرسة التي تستهدف الشعب الفلسطيني المظلوم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام