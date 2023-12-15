قوات الاحتلال تعتقل مدير الشؤون الإدارية في مشفى الخليل الحكومي ونجله في مدينة يطا جنوب الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2023 - 00:54

قوات الاحتلال تعتقل مدير الشؤون الإدارية في مشفى الخليل الحكومي ونجله في مدينة يطا جنوب الخليل

منذ 31 mins 15 December، 2023
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