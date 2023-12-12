جبهة العمل الإسلامي هنأت “حماس” بالذكرى الـ ٣٦ على انطلاقتها

هنأت جبهة العمل الإسلامي في بيان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالذكرى الـ٣٦ على انطلاقتها، لافتة إلى أن “الذكرى هذه السنة تختلف عن غيرها حيث أن معركة طوفان الأقصى غيرتموازين القوى وأثخنت العدو ، وأوقعت فيه وفي قياداته السياسية والأمنية والاستخباراتية والعسكرية هزيمة نكراء لم يسبق لها مثيل منذ ٧٥ عاما إثر احتلال فلسطين عام ١٩٤٨”.

وأشارت إلى أن “حماس والمقاومة الفلسطينية بفصائلها كافة تسطر اليوم الملاحم والبطولات والإنجازات المتوالية في المواجهات، والمعارك المستمرة منذ ٦٧ يوما، وما زالت برغم الألم والجراح والتضحيات الجمة والخسائر البشرية والمادية الفادحة بعد أن فقد العدو توازنه وعقله فبدأ يرتكب المجازر والمذابح الدموية الرهيبة البشعة”.

وتابعت “أن أروع احتفال بذكرى الانطلاقة هو ما قاله أحد مقاتلي (حماس) حيث هتف قائلا “ذكرى انطلاقة حركة حماس، إحنا بنحتفل بتفجير دباباتكم السنة دي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام