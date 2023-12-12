‫جيش العدو: عقب دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي تم تفعيل  ‫الدفاعات الجوية بعد رصد جسم مشبوه في الأجواء  – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 12 2023 - 14:58

‫جيش العدو: عقب دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي تم تفعيل  ‫الدفاعات الجوية بعد رصد جسم مشبوه في الأجواء 

منذ 2 ساعة 12 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة