سماع دوي انفجارين قويين بمحيط مخيم جنين في الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2023 - 05:50

سماع دوي انفجارين قويين بمحيط مخيم جنين في الضفة الغربية

منذ 31 mins 12 December، 2023
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