قوات الاحتلال تقتحم قرية الجلمة في مدينة جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2023 - 02:48

قوات الاحتلال تقتحم قرية الجلمة في مدينة جنين

منذ 1 ساعة 12 December، 2023
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