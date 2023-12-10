ألوية الناصر صلاح الدين: نخوض اشتباكات ضارية في محاور تقدم العدو على تخوم مخيم جباليا،منطقة الفالوجا وتل الزعتر وغرب عيادة الوكالة في حي القصاصيب – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2023 - 19:56

ألوية الناصر صلاح الدين: نخوض اشتباكات ضارية في محاور تقدم العدو على تخوم مخيم جباليا،منطقة الفالوجا وتل الزعتر وغرب عيادة الوكالة في حي القصاصيب

منذ 15 mins 10 December، 2023
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