مجاهدو القسام يستهدفون تجمعاً لجنود العدو داخل مقر قيادة ميدانية بقذيفة أفراد شرق خانيونس ويؤكدون إيقاع عدد كبير منهم بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2023 - 19:56

مجاهدو القسام يستهدفون تجمعاً لجنود العدو داخل مقر قيادة ميدانية بقذيفة أفراد شرق خانيونس ويؤكدون إيقاع عدد كبير منهم بين قتيل وجريح

منذ 39 mins 10 December، 2023
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