‫القسام تستهدف 5 دبابات صهيونية وناقلة جند و3 جرافات عسكرية ‫في حي الشجاعية وناقلة جند اخرى في حي الزيتون – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2023 - 18:24

‫القسام تستهدف 5 دبابات صهيونية وناقلة جند و3 جرافات عسكرية ‫في حي الشجاعية وناقلة جند اخرى في حي الزيتون

منذ 16 mins 10 December، 2023
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