إطلاق نار كثيف من الدبابات المتواجدة في شارع 5  بخانيونس وسط اشتباكات في تلك المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2023 - 01:52

إطلاق نار كثيف من الدبابات المتواجدة في شارع 5  بخانيونس وسط اشتباكات في تلك المنطقة

منذ 10 mins 8 December، 2023
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