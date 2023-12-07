البطريرك الراعي في صور

زار البطريركُ الماروني بشارة الراعي يرافقه وفدٌ من مجلسِ البطاركة والاساقفة الكاثوليك مدينةَ صور ضمنَ جولةٍ للتعبير عن التعاطفِ مع اهلِ الجنوب في مواجهة العدوان الصهيوني.

واستهل الراعي جولتَه من كنيسة سيدة البحار المارونية في صور، وبعدَها توجهَ الى مطرانيةِ الروم الكاثوليك وسطَ حضورٍ لفعالياتِ منطقةِ صور ونوابٍ عن كتلتي الوفاءِ للمقاومة والتنميةِ والتحرير وآخرين ، وتأكيدٌ على الوحدةِ الوطنيةِ في مواجهة الاعتداءات الصهيونية.

وبعدها انتقلَ الوفدُ الى دارِ الافتاء الجعفري في صور وكان في استقباله مفتي وصور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله وشخصياتٌ علمائيةٌ واجتماعية. واختتمَ البطريركُ الراعي جولتَه الجنوبيةَ بزيارةِ مفتي صور ومنطقتِها الشيخ مدرار حبال في دار الافتاء في مدينة صور.

وكرر البطريرك الراعي موقفَه التضامنيَ مع الجنوبِ وعبّرَ عن ادانتِه لاعتداءاتِ كيانِ الاحتلالِ بحقِ اللبنانيينَ والفلسطينيين.