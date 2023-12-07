مراسل المنار: قصف مدفعي معاد على وادي حامول عند أطراف الناقورة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 7 2023 - 14:24

مراسل المنار: قصف مدفعي معاد على وادي حامول عند أطراف الناقورة

منذ 51 mins 7 December، 2023
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