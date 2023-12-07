الراعي من صور حيا أهل غزة: جئنا لنقول لكل اهلنا في الجنوب اننا الى جانبكم

إستهل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي زيارته الى جنوب لبنان الخميس بزيارة مدينة صور، حيث التقى حشد من الفعاليات السياسية والدينية والاجتماعية، بينهم عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس وعضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين.

وبالمناسبة، قال الراعي “من اجل العمل على السلام واعطاء حق الشعوب المقهورة حقوقها، تأتي هذه الزيارة التضامنية في ظل الظروف الصعبة هي واجب انساني امام هول ما يحصل وهي من اجل السلام”، وتابع “لا نقدر الا ان نأتي الى صور لنقول لكل اهلنا في الجنوب اننا الى جانبكم ومعكم ونتوجه بالتحية لجميع الحضور”.

واضاف الراعي “نحن حرصاء على ان نأتي لنحافظ على وحدتنا بتنوعها وان هذه الحرب مدمرة ليس فقط في غزة بل هي حرب خارجة عن كل الحضارة والقوانين الانسانية”، وتابع “نريد ان نقف في وجه الحقد والكراهية والبغض ونحن اخوة وهذه هي الثقافة اللبنانية الحقيقة وهذه هي الثقافة الروحية الكنسية الحقيقية”، وقال “من صور نوجه التحية لاهالي غزة وان حل الدولتين هو المطلوب وهو الذي يحقق السلام”.

واكد الراعي “نحن معكم في حاجاتكم ومعكم من اجل الصمود، رغم كل شيء نصمد بوحدتنا ونعرف ان عدونا يطمح دائما لقضم اراض من لبنان وهذا طموحه منذ زمن”، وتابع “نحن معكم صامدون ومتضامنون ونحمل معكم القضية الفلسطينية، ولكن نشهد حرب ابادة، ليس فيها رحمة، هي حرب تدميرية مبرمجة”، وشدد على “حق الشعب الفلسطيني في ان يقرر مصيره”، وقال “لا نستطيع ان نتفرج على ابادة شعب، واتينا للتكاتف ومن اجل الصمود”.

بدوره، قال النائب عز الدين إن “القضية الفلسطينية لن تموت ما دام لها مطالبون”، وتابع “نحن لن ننصر الباطل ولن نخذل الحق واننا نمارس دورنا الوطني وحرصنا على الوطن، ندعم اخوننا في غزة حيث العدو الاسرائيلي يمارس القتل والتدمير”، واضاف “اننا بالتضامن مع غزة نمارس وطنيتنا وهذه دماء شهدائنا مع شهداء الجيش اللبناني، وسيبقى الوطن ارض صلبة للتلاقي والحوار وهذا ما نعيشه في صور، نتبادل الالام والامال، وآمالنا بكم كبيرة يا غبطة البطريرك واني اجدد الشكر لكم، والى مزيد من التواصل والتلاحم”.

كما تحدث النائب علي خريس فقال إن “الجنوب المقاوم يتوق الى الوحدة الوطنية ، وانكم يا غبطة البطريرك الراعي تمثلون الوحدة الوطنية، وهذه الزيارة التضامنية تثبت ان كل لبنان في صور، لان صور مدينة المسجد والكنيسة ومدينة الشيخ والمطران ومدينة التعايش والتعاون”، ونقل تحيات رئيس مجلس النواب نبيه نبيه بري الى البطريرك الراعي والوفد المرافق وسائر الحضور الرسمي، ولفت الى ان “العدو الإسرائيلي يعتدي على كل لبنان ويدمر دون شفقة ويحاول ان يقتل شعبا كاملا في غزة، ومع الاسف هناك اصوات تجهل الفرق ما بين الضحية والجلاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام