‫إعلام العدو: عناصر حماس يخرجون من تحت الأنقاض للتصدي ‫والقتال في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 7 2023 - 10:42

‫إعلام العدو: عناصر حماس يخرجون من تحت الأنقاض للتصدي ‫والقتال في قطاع غزة

منذ 43 mins 7 December، 2023
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