المقاومة الإسلامية تستهدف قوة مشاة إسرائيلية في كرم التفاح شرق ثكنة برانيت وموقع الراهب بالأسلحة المناسبة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 4 2023 - 15:06

المقاومة الإسلامية تستهدف قوة مشاة إسرائيلية في كرم التفاح شرق ثكنة برانيت وموقع الراهب بالأسلحة المناسبة

منذ 18 mins 4 December، 2023
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