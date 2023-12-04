مراسل المنار: قصف مدفعي معادي يستهدف اطراف الضهيرة واطراف علما الشعب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 4 2023 - 11:42

مراسل المنار: قصف مدفعي معادي يستهدف اطراف الضهيرة واطراف علما الشعب

منذ 43 mins 4 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة