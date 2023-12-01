النائب فضل الله: ملف التعويض على المتضررين في الجنوب أساسي لأن صمود الجنوبيين هو في سبيل كل لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2023 - 13:38

النائب فضل الله: ملف التعويض على المتضررين في الجنوب أساسي لأن صمود الجنوبيين هو في سبيل كل لبنان

منذ 47 mins 1 December، 2023
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