حركة الجهاد: استقبال رئيس الإحتلال المجرم بحق الفلسطينيين في غزة والضفة هو تشجيع على مواصلة جرائمه – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2023 - 16:28

حركة الجهاد: استقبال رئيس الإحتلال المجرم بحق الفلسطينيين في غزة والضفة هو تشجيع على مواصلة جرائمه

منذ 1 ساعة 30 November، 2023
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