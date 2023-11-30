حركة الجهاد الاسلامي تدين زيارة رئيس كيان الاحتلال الى دولة الامارات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2023 - 16:28

حركة الجهاد الاسلامي تدين زيارة رئيس كيان الاحتلال الى دولة الامارات

منذ 1 ساعة 30 November، 2023
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