مشاهد خاصة | من لقاء الإمام الخامنئي مع آلاف أعضاء التعبئة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية

أكّد الإمام السيد الخامنئي، في لقاء مع الآلاف من أعضاء التعبئة في جميع أنحاء البلاد صباح اليوم الأربعاء، أنّ التعبئة ذكرى ثمينة للإمام الخميني، قائلاً إن تطلّعات الإمام وبشارته بتشكيل نَوى المقاومة العالمية تحققت، فيما غيّرت عملية «طوفان الأقصى» خريطة الجغرافيا السياسية لغربي آسيا.

وأشار الإمام الخامنئي إلى أنّ «اجتثاث أمريكا» وإيجاد ثنائية «المقاومة والاستسلام» بدلاً من الثنائيات المزيفة والمفروضة، وتسريع عملية حلّ قضية فلسطين، هي أبرز السمات لهذه الجغرافيا السياسية الجديدة.

ورأى الإمام الخامنئي، في لقائه صباح اليوم الأربعاء 29/11/2023 مع آلاف التعبويين من أنحاء البلاد كافة، أنّ التعبئةَ تذكار ثمين للإمام الخميني (قده)، وأنّ اعتزاز الإمام بكونه تعبوياً دلالة على عظمة شأن التعبئة.

وعدّ الإمام الخامنئي «البُعد العابر للوطن والحدود» من أبرز سمات التعبئة، قائلاً إن بشارت الإمام الجليل بشأن «تشكيل نَوى المقاومة العالمية» تحققت في المنطقة اليوم، «ونَوى المقاومة تُغيّر الآن مصير المنطقة، و”طوفان الأقصى” أحد نماذجها».

المصدر: المنار