النائب رعد يتقبل التبريكات باستشهاد نجله في مجمع المجتبى(ع)

يتقبل حزب الله ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الاربعاء التبريكات والتعازي باستشهاد ابنه عباس(سراج) على طريق القدس بالاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان، وأقيمت فعاليات التأبين في مجمع المجتبى(ع) في منطقة الحدث، وحضرها حشد من الشخصيات السياسية والامنية والدبلوماسية والعلمائية والاجتماعية.

وتقدم الحضور الى جانب النائب رعد، نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، رئيس المجلس السياسي في الحزب السيد ابراهيم امين السيد، رئيس المجلس التنفيذي هاشم صفي الدين، بالاضافة الى عدد من نواب كتلة الوفاء للمقاومة.

المصدر: قناة المنار