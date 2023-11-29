‫الاحتلال الصهيوني يفرج عن 30 معتقلاً فلسطينياً هم 15 سيدة و15 طفلاً في إطار اتفاق التهدئة الانسانية وتبادل الأسرى في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 29 2023 - 00:08

‫الاحتلال الصهيوني يفرج عن 30 معتقلاً فلسطينياً هم 15 سيدة و15 طفلاً في إطار اتفاق التهدئة الانسانية وتبادل الأسرى في غزة

منذ 2 ساعة 28 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة