جيش الاحتلال الاسرائيلي يقول إن المفرج عنهم من غزة باتوا في عهدة الصليب الاحمر – موقع قناة المنار – لبنان
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جيش الاحتلال الاسرائيلي يقول إن المفرج عنهم من غزة باتوا في عهدة الصليب الاحمر
منذ 3 ساعة
28 November، 2023
عاجل
الصليب الاحمر
العدو الصهيوني
الهدنة في غزة
صفقة التبادل
غزة
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الاحتلال الصهيوني يفرج عن 30 معتقلاً فلسطينياً هم 15 سيدة و15 طفلاً في إطار اتفاق التهدئة الانسانية وتبادل الأسرى في غزة
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