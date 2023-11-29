جيش الاحتلال الاسرائيلي يقول إن المفرج عنهم من غزة باتوا في عهدة الصليب الاحمر – موقع قناة المنار – لبنان
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November 29 2023 - 00:16

جيش الاحتلال الاسرائيلي يقول إن المفرج عنهم من غزة باتوا في عهدة الصليب الاحمر

منذ 3 ساعة 28 November، 2023
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