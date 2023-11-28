بالفيديو | موقع الإمام الخامنئي ينشر فيديو بعنوان “قطع الشريان الحيوي للكيان”

نشر الموقع الرسمي للإمام السيد علي الخامنئي، مقطع فيديو تحت عنوان “قطع الشريان الحيوي للكيان”.

واستعرض مقطع الفيديو الذي نشره موقع الإمام الخامنئي حجم البضائع المصدّرة من بعض الدول الإسلاميّة إلى كيان الإحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى دور هذه الدول وصادراتها في إبقاء كيان الإحتلال الإسرائيلي واقفًا على قدميه وما يمكن أن ينتج عن قطع هذه الدول لعلاقاتها مع هذا “الكيان الغاصب”.

وفي كلمة له يوم الأحد 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أكّد الإمام الخامنئي ضرورة أن تقطع الحكومات الإسلامية علاقتها السياسية مع كيان الإحتلال، مشددًا على أنّ مهمة بعض الحكومات الأساسية هي “قطع الشريان الحيوي” للكيان الصهيوني ومنع إمداده بالطاقة والبضائع.

وفي السياق، أشار الإمام الخامنئي إلى أنّ “فشل الكيان الصهيوني، يعني فشل أمريكا والدول الغربية أيضًا”.

المصدر: موقع الإمام الخامنئي