قاسم هاشم من تركيا: لتفعيل الديبلوماسية البرلمانية لإرساء الأمن والسلام بالمنطقة

تابع عضو كتلة” التنمية والتحرير” في لبنان النائب قاسم هاشم أعمال المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقد في انطاليا بتركيا والتقى رئيس المجلس النيابي التركي نعمان كورتولموش.

وأكد هاشم خلال اللقاء على “ضرورة تفعيل الديبلوماسية البرلمانية لتأخذ دورها كقوة ضغط أساسية تساهم في إرساء قواعد الأمن والسلام في المنطقة والتي لن تتحقق إلا برفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وإعطائه حقوقه الكاملة في إقامة فلسطينية على أرضهم وعاصمتها القدس وضمان عودة هذا الشعب الى أرضه وانسحاب العدو الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية المحتلة والجولان السوري وهذا لن يتحقق إلا بقرارات جريئة تتخذها الدول العربية والإسلامية قبل غيرها”، وقال “نأمل ان تكون العلاقات اللبنانية التركية في تطور ايجابي لخدمة مصلحة الشعبين وعلى كل المستويات”.

من جهته، شكر كورتولموش رئيس مجلس النواب نبيه بري والمجلس النيابي على المشاركة في اعمال المؤتمر “لما للبنان ودولة الرئيس بري من دور رائد في المحافل البرلمانية وتكريس مبدأ الديبلوماسية البرلمانية وكيفية تطوير العلاقات بين المجموعات البرلمانية”.

كما عقد هاشم لقاءات مع الوفود البرلمانية الكويتية والعراقية والايرانية وكذلك الوفد الاندونيسي والباكستاني وتناول البحث التطورات الحاصلة في فلسطينولبنان وأبدى أعضاء الوفود تضامنهم مع الشعب اللبناني والفلسطيني لمواجهة الظلم والعدوان الاسرائيلي، وشكر هاشم اعضاء الوفود على عاطفتهم واهتمامهم لما يتعرض له لبنان والشعب الفلسطيني.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام