جمعية الإمام المنتظر العالمية عقدت لقاء اليوم الموعود الفكري المئة وخمسة وستين

عقدت جمعية الإمام المنتظر العالمية لقاء اليوم الموعود الفكري المئة وخمسة وستين بضيافة الحاج حبيب الله بلوق رئيس الجمعية بدارته في مدينة مشهد المقدسة بجوار الإمام الرؤوف “عليه السلام”. إفتتح اللقاء آية الله العظمى سماحة السيد حسين الشهرودي بكلمة عن فضائل السيدة الزهراء “عليها السلام” وأشار الى الجانب الإنساني والإجتماعي والخدماتي في حياتها وكم كان يعكس في الحياة العملية للمرء من تجليات وفيوضات في الروح والبدن والأرزاق والأعمار.. ناهيك عن الأجر عند الله.

وأشار سماحة حجة الإسلام الشيخ حسن فتوني الى عظمة الشخصية القيادية في شتى الميادين للسيدة فاطمة الزهراء “عليها السلام” واستشهد بأحاديث عن النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” والأمير المؤمنين “عليه السلام” في حقها ويكفيها فخراً أنها ربت الإمامين الحسنين والسيدة زينب “عليهم السلام”.

وبدوره نجل المرجع حجة الإسلام سماحة السيد مصطفى حسين الشهرودي سلط الضوء على مظلومية سيدة النساء مضيفاً ان من لم يؤتمن على ريحانة الرسول” صلى الله عليهما وآلهما” فكيف يؤتمن على رسالته.

وتلته كلمة لحجة الإسلام سماحة الشيخ مصطفى الهروي بيّن فيها مقام الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء “عليها السلام” في الإسلام مستدلاً بالأحاديث الواردة عن النبي وآله “صلوات ربي وسلامه عليهم”. وختم مدير اللقاء حجة الإسلام سماحة الشيخ الآراكي اللقاء بدعاء الفرج.