مراسل المنار: ‏العدو يستهدف “جبل بلاط” في أطراف بلدة ⁧‫مروحين‬⁩ في القطاع الغربي من جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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November 26 2023 - 21:52

مراسل المنار: ‏العدو يستهدف “جبل بلاط” في أطراف بلدة ⁧‫مروحين‬⁩ في القطاع الغربي من جنوب لبنان

منذ 22 mins 26 November، 2023
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