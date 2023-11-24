جريحان برصاص الاحتلال خلال اقتحام قواته بلدة المزرعة الغربية شمال غرب مدينة الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2023 - 04:46

جريحان برصاص الاحتلال خلال اقتحام قواته بلدة المزرعة الغربية شمال غرب مدينة الخليل

منذ 1 ساعة 24 November، 2023
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