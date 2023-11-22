مراسل المنار: قصف مدفعي اسرائيلي يطال اطراف بلدات الضهيرة و طيرحرفا وعلما الشعب وميس الجبل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 22 2023 - 18:28

مراسل المنار: قصف مدفعي اسرائيلي يطال اطراف بلدات الضهيرة و طيرحرفا وعلما الشعب وميس الجبل

منذ 1 ساعة 22 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة