مراسل المنار: انفجار 6 صواريخ اعتراضية اطلقتها القبة الحديدية في أجواء القطاع الشرقي من جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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November 21 2023 - 16:36

مراسل المنار: انفجار 6 صواريخ اعتراضية اطلقتها القبة الحديدية في أجواء القطاع الشرقي من جنوب لبنان

منذ 15 mins 21 November، 2023
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