مراسل المنار : ‏إستهداف موقع ” الضهيرة ” الصهيوني في القطاع الغربي وصفارات الإنذار دوّت في المستعمرات المحيطة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2023 - 14:40

مراسل المنار : ‏إستهداف موقع ” الضهيرة ” الصهيوني في القطاع الغربي وصفارات الإنذار دوّت في المستعمرات المحيطة

منذ 44 mins 17 November، 2023
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