‫مراسل المنار: استهداف معادي لمنطقة العرامشة المحاذية لبلدة ‫الضهيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2023 - 12:32

‫مراسل المنار: استهداف معادي لمنطقة العرامشة المحاذية لبلدة ‫الضهيرة

منذ 57 mins 17 November، 2023
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