مراسل المنار: قصف مدفعي وفسفوري معاد يستهدف بلدة الضهيرة  ‫جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 11 2024 - 15:04

مراسل المنار: قصف مدفعي وفسفوري معاد يستهدف بلدة الضهيرة  ‫جنوب لبنان

منذ 6 mins 11 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة